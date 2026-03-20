Про це в п’ятницю, 20 березня, пише Axios з посиланням на обізнані джерела.

Трамп не зможе покласти край війні, у всякому разі на своїх умовах, поки не послабить контроль Ірану над судноплавством через протоку. Тим часом, нагадує видання, ціни на енергоносії продовжують зростати.

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Однак операція із захоплення острова, розташованого за 15 миль від берега, може призвести до того, що американські війська опиняться під прямим вогнем. Таким чином подібна операція стане можливою тільки після того, як військовий потенціал Ірану в районі Ормузької протоки буде ще більше ослаблений, повідомило джерело.

За його словами, США знадобиться близько місяця, щоб ще більше послабити іранців атаками, захопити острів і використовувати його за столом переговорів.

Якщо потенційну операцію буде схвалено, це вимагатиме збільшення чисельності військ у регіоні, пише Axios.

У публікації також наводиться коментар високопоставленого чиновника адміністрації Дональда Трампа, який повідомив, що «він [Трамп] хоче, щоб Ормузьку протоку було відкрито». Співрозмовник видання також уточнив, що, якщо для цього буде необхідно захопити острів Харк, це буде зроблено.

«Якщо він вирішить здійснити висадку на узбережжі, це теж відбудеться. Але це рішення ще не ухвалено», — сказав чиновник.

Другий високопоставлений чиновник підтвердив виданню, що рішення ще не було ухвалено.

Острів Харк має ключове значення для іранської нафтової галузі, але немає гарантії, що його захоплення змусить Тегеран підписати мир на умовах Трампа, підкреслює Axios.

Так, контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері вказав виданню, що така місія може наразити військовослужбовців США на невиправданий ризик з огляду на туманні перспективи. Він також припустив, що в разі захоплення острова Харк, Іран може перекрити «потік нафти на іншому кінці».

За словами Монтгомері, найвірогідніше, що після ще близько двох тижнів ударів, спрямованих на ослаблення спроможностей Ірану, Сполучені Штати спрямують есмінці та авіацію для супроводу танкерів. Тобто, без необхідності вторгнення.

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Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News ухилився від запитань щодо захоплення іранського острова Харк, який називають «нафтовою артерією» країни.

14 березня Трамп заявив, що американські військові здійснили «один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу», завдавши удару по військових об'єктах на острові Харк.

Харк — острів у Перській затоці, що належить Ірану. Адміністративно входить до складу провінції Бушир. На острові розташований термінал експорту нафти, аеропорт і місто Харк. Через острів проходить значна частина всього іранського експорту нафти.