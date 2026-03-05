Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для Patriot через війну в Ірані — Reuters

Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL, говориться у матеріалі Reuters 4 березня.

За даними джерел видання, союзники зобов’язалися надіслати Україні 37 ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого. Переважна більшість ракет Patriot, що постачаються Україні, надаються європейськими країнами в рамках Списку пріоритетних потреб (PURL) — ініціативи НАТО, запущеної минулого року для закупівлі зброї американського виробництва для України.

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Але є побоювання, що, якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з постачаннями в рамках PURL можуть погіршитися, оскільки США вичерпують власні запаси для ударів по іранських силах та відбиття атак на країни Перської затоки, заявили Reuters два європейські дипломати.

Інфографіка: NV

Високопоставлений представник Міністерства оборони США підтвердив затримки з поставками через PURL, пов’язані з виробництвом, і заявив, що ситуація може погіршитися, якщо війна з Іраном затягнеться.

«Ми можемо виробляти лише певну кількість продукції за раз», — сказав представник міністерства.

США також можуть будь-коли і з будь-якої причини скористатися своїм правом на першочергове постачання озброєння до інших країн, пише Reuters.

Наразі компанія Lockheed Martin виробляє приблизно 600 ракет PAC-3 щорічно. Цього недостатньо для покриття потреб США та їх союзників у Перській затоці, не кажучи вже про потреби України, заявив голова українського аналітичного центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Натомість італійська система протиповітряної оборони SAMP/T, яка має подібні до Patriot можливості, не збільшила виробництво достатньо швидко, щоб стати альтернативою.

Докторант Ослоського університету Фабіан Гофман вважає, що запаси Patriot у країн Перської затоки навряд чи повністю вичерпаються, особливо з огляду на те, що інтенсивність іранських ракетних обстрілів, ймовірно, зменшується, але з часом доведеться бути більш вибірковими у їх використанні.

Аналітики зазначають, що будь-яке серйозне погіршення стану повітряної оборони України змусить військових приймати складні рішення щодо того, що саме захищати — енергетику, промисловість чи військові бази. Гофман вважає, що Україна повинна розвивати свою здатність наносити удари по заводах, що виробляють ракети та розташовані у глибокому тилу Росії. Україна та її союзники повинні інвестувати в ракетні можливості, оскільки корисне навантаження на українських безпілотниках дальньої дії занадто мале, щоб завдати значної шкоди, сказав він.

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«Зрештою, Україна буде змушена інвестувати в наступальні можливості. Це єдиний шлях», — вважає Гофман.

4 березня газета The Washington Post писала, що Пентагон швидко витрачає свої запаси високоточної зброї (тисячі дорогих ракет ППО та інших боєприпасів) — за кілька днів війни в Ірані. Витрата йде з такою швидкістю, що американським офіцерам, можливо, «залишилися лічені дні» — до того, як доведеться «вибирати, які цілі перехоплювати», розповідали джерела видання.