Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для Patriot через війну в Ірані — Reuters
Батареї ЗРК Patriot на військовій базі у місті Заніц, Німеччина, червень 2024 року (Фото: Офіс президента)
Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок постачання зброї Україні в рамках програми PURL, говориться у матеріалі Reuters 4 березня.
За даними джерел видання, союзники зобов’язалися надіслати Україні 37 ракет PAC-3 з моменту їхньої останньої зустрічі в середині лютого. Переважна більшість ракет Patriot, що постачаються Україні, надаються європейськими країнами в рамках Списку пріоритетних потреб (PURL) — ініціативи НАТО, запущеної минулого року для закупівлі зброї американського виробництва для України.
Але є побоювання, що, якщо війна з Іраном затягнеться, затримки з постачаннями в рамках PURL можуть погіршитися, оскільки США вичерпують власні запаси для ударів по іранських силах та відбиття атак на країни Перської затоки, заявили Reuters два європейські дипломати.
Високопоставлений представник Міністерства оборони США підтвердив затримки з поставками через PURL, пов’язані з виробництвом, і заявив, що ситуація може погіршитися, якщо війна з Іраном затягнеться.
«Ми можемо виробляти лише певну кількість продукції за раз», — сказав представник міністерства.
США також можуть будь-коли і з будь-якої причини скористатися своїм правом на першочергове постачання озброєння до інших країн, пише Reuters.
Наразі компанія Lockheed Martin виробляє приблизно 600 ракет PAC-3 щорічно. Цього недостатньо для покриття потреб США та їх союзників у Перській затоці, не кажучи вже про потреби України, заявив голова українського аналітичного центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан. Натомість італійська система протиповітряної оборони SAMP/T, яка має подібні до Patriot можливості, не збільшила виробництво достатньо швидко, щоб стати альтернативою.
Докторант Ослоського університету Фабіан Гофман вважає, що запаси Patriot у країн Перської затоки навряд чи повністю вичерпаються, особливо з огляду на те, що інтенсивність іранських ракетних обстрілів, ймовірно, зменшується, але з часом доведеться бути більш вибірковими у їх використанні.
Аналітики зазначають, що будь-яке серйозне погіршення стану повітряної оборони України змусить військових приймати складні рішення щодо того, що саме захищати — енергетику, промисловість чи військові бази. Гофман вважає, що Україна повинна розвивати свою здатність наносити удари по заводах, що виробляють ракети та розташовані у глибокому тилу Росії. Україна та її союзники повинні інвестувати в ракетні можливості, оскільки корисне навантаження на українських безпілотниках дальньої дії занадто мале, щоб завдати значної шкоди, сказав він.
«Зрештою, Україна буде змушена інвестувати в наступальні можливості. Це єдиний шлях», — вважає Гофман.
4 березня газета The Washington Post писала, що Пентагон швидко витрачає свої запаси високоточної зброї (тисячі дорогих ракет ППО та інших боєприпасів) — за кілька днів війни в Ірані. Витрата йде з такою швидкістю, що американським офіцерам, можливо, «залишилися лічені дні» — до того, як доведеться «вибирати, які цілі перехоплювати», розповідали джерела видання.