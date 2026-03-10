У відповідь на слова Трампа. В КВІР заявили, що «самі вирішать, коли завершиться війна»

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що « сам вирішить, коли завершиться війна », і пригрозив зупинити експорт нафти з регіону, поки США та Ізраїль продовжують удари.

Про це пише ВВС.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже близькі до завершення.

Крім того, іранські військові попередили, що не дозволять вивезти з регіону жодного літра нафти доти, доки Ізраїль і США продовжують завдавати ударів по території Ірану.

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Інфографіка: NV

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Згодом, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

9 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її партнери готують оборонну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

10 березня Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.