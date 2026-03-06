ЦАХАЛ заявив про удар по високопоставленому іранському командиру в Тегерані

Дим після вибухів у Тегерані, 6 березня 2026 року (Фото: Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по високопоставленому іранському командиру в Тегерані. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу у п’ятницю, 6 березня.

«Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по високопоставленому командиру іранського режиму в Тегерані. Деталі згодом», — зазначили в дописі.

Раніше The Guardian, посилаючись на ізраїльського високопосадовця, повідомила, що в Ізраїлі вважають, що спільна військова операція зі США проти Ірану пройшла «набагато успішніше, ніж очікувалося».

Реклама

За даними посадовців США та Ізраїлю, їхні сили фактично встановили контроль над небом у Тегерані, знищивши більшість систем ППО та пускових установок Ірану.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув внаслідок атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

Інфографіка: NV

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано щонайменше 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.