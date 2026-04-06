Ізраїль вдарив по ключовому нафтохімічному заводу на іранському родовищі Південний Парс

Пожежа в районі газового родовища Південний Парс після атаки у провінції Бушер, Іран, 18 березня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Ізраїль атакував ключовий нафтохімічний завод на величезному іранському родовищі природного газу Південний Парс і ліквідував високопоставленого командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) . Це ставить під сумнів переговори між Вашингтоном і Тегераном, спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє інформагентство Associated Press.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив те, що він назвав «потужним ударом по найбільшому нафтохімічному об'єкту в Ірані», який забезпечує половину нафтохімічного виробництва країни.

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Речник ізраїльської армії підполковник Надав Шошані заявив, що для Ірану «не буде недоторканості» в міру просування переговорів.

Раніше цього дня КВІР повідомив, що в Ірані було вбито генерала Маджида Хадемі, очільника розвідки Корпусу вартових ісламської революції. Однак там не уточнили, де його саме ліквідували.

Своєю чергою Ісраель Кац сказав, що Хадемі був убитий унаслідок ізраїльського удару.

«Іранські лідери живуть із відчуттям, що вони є мішенню. Ми продовжимо вистежувати їх одного за одним», — заявив він.

25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході. Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

31 березня глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що між Тегераном і Вашингтоном відбувається обмін повідомленнями, зокрема як напряму, так і через посередників. Однак він зазначив, що це не означає початку переговорів між сторонами.

5 квітня Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів США по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Іран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

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6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.