Війна на Близькому Сході, яку США та Ізраїль розпочали операцією проти Ірану, триває вже понад тиждень. За цей час через іранські удари у відповідь конфлікт поширився на монархії Перської затоки, вдарив по світових цінах і постачанню нафти, а також матиме довгостроковий вплив на світову оборонну промисловість.