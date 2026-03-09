Перший тиждень війни з Іраном у цифрах. Якою зброєю воюють сторони, яких втрат зазнали і скільки країн вже залучено в конфлікт — інфографіка

9 березня, 21:16
NV Преміум
Фотографи фіксують наслідки ударів Ізраїлю по нафтобазі Шахран в Тегерані, 8 березня 2026 (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Фотографи фіксують наслідки ударів Ізраїлю по нафтобазі Шахран в Тегерані, 8 березня 2026 (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Війна на Близькому Сході, яку США та Ізраїль розпочали операцією проти Ірану, триває вже понад тиждень. За цей час через іранські удари у відповідь конфлікт поширився на монархії Перської затоки, вдарив по світових цінах і постачанню нафти, а також матиме довгостроковий вплив на світову оборонну промисловість.

У своїй інфографіці NV зібрав підсумки першого тижня війни США та Ізраїлю проти Ірану в найбільш знакових цифрах.

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Редактор: Інна Семенова

Теги:   Іран Інфографіка NV удар США та Ізраїлю по Ірану війна США в Ірані війна проти Ірана

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