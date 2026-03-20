«Мета була досягнута». Генсек ООН розповів, від кого залежить закінчення війни в Ірані і хто «втягнув» США в конфлікт

20 березня, 10:11
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Завершення військового конфлікту на Близькому Сході залежить від політичної волі Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в інтерв'ю Politico.

Він наголосив, що війна має припинитися і, на його думку, її припинення — в руках США.

«[Завершити війну] можливо, але це залежить від політичної волі до цього», — заявив Гутерріш.

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Він також висловив упевненість у тому, що Ізраїль прагне повного знищення військового потенціалу Ірану та зміни режиму. Тегеран же чинитиме опір якомога довше, прагнучи заподіяти якомога більше шкоди.

«Таким чином ключ до вирішення проблеми полягає в тому, щоб США вирішили заявити, що вони виконали своє завдання», — наголосив Антоніу Гутерріш.

Він додав, що президент США Дональд Трамп «зможе переконати… тих, кого потрібно переконати, що робота завершена».

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Генсек ООН також заявив, що в нього немає сумнівів, що у війну з Іраном США «втягнув» Ізраїль.

«Я не сумніваюся, що це відповідало стратегії Ізраїлю… втягнути Сполучені Штати у війну. Ця мета було досягнута», — наголосив Гутерріш, додавши, що конфлікт завдає величезної шкоди Ірану, усьому регіону і також самому Ізраїлю.

Він також вказав на руйнівний вплив цієї війни на світову економіку і наслідки, які ще не можна передбачити.

«Тому ми неодмінно повинні покласти край цьому конфлікту», — заявив генсек ООН.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати до року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

Виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

«Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — наголосив Трамп 11 березня.

The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

В інтерв'ю для NBC News, опублікованому 15 березня, Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни проти Ірану, оскільки «умови поки що недостатньо хороші».

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   війна США в Ірані війна проти Ірана Дональд Трамп

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