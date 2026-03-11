Зруйнований унаслідок атаки США та Ізраїлю поліцейський відділок у Тегерані, 3 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Щонайменше 150 американських військовослужбовців отримали поранення у 10-денній війні з Іраном . Інформацію про кількість постраждалих раніше не оприлюднювали.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

До оголошення журналістами цієї цифри Пентагон заявляв лише про вісьмох серйозно поранених американських військовослужбовців.

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У заяві після публікації Міноборони США оцінило кількість поранених приблизно у 140 осіб і заявило, що переважна більшість із них отримала незначні ушкодження.

«З початку операції Епічна лють приблизно 140 військовослужбовців США отримали поранення протягом 10 днів безперервних атак», — заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він сказав, що 108 поранених військових вже повернулися до виконання службових обов’язків. Парнелл додав, що вісьмом тяжкопораненим надають медичну допомогу найвищого рівня.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.