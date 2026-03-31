Тисячі військових з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США почали прибувати на Близький Схід, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Як зазначає агентство, десантники, які базуються у Північній Кароліні, приєднаються до тисяч додаткових моряків, морських піхотинців та бійців сил спеціальних операцій, яких раніше відправили у цей регіон.

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Джерела Reuters не вказали, куди саме прибувають американські військовослужбовці.

Серед перекинутих сил — підрозділи штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, частина тилових і допоміжних підрозділів та одна бойова бригада.

Один зі співрозмовників зауважив, що рішення про відправлення військ до Ірану ще не ухвалили, але вони будуть нарощувати потенціал для можливих майбутніх операцій у регіоні.

Журналісти припускають, що військових можуть залучити до спроби захоплення острова Харк, через який проходить 90% іранського експорту нафти.

Reuters попереджає, що будь-яке залучення американських сухопутних військ може створити значні політичні ризики для президента США Дональда Трампа.

Це пов’язано з низькою підтримкою війни проти Ірану з боку американського народу та передвиборчими обіцянками Трампа не втягувати США у нові конфлікти на Близькому Сході.

30 березня президент США заявив, що хоче заволодіти нафтою в Ірані і розглядає можливість захоплення острова Харк. На думку Трампа, в Ірану недостатньо сил для оборони острова.

7 березня видання Axios повідомило, що адміністрація США розглядала можливість захоплення острова, який став основною базою для іранського нафтового експорту з 1960-х років, коли на ньому було побудовано відповідну інфраструктуру.

Джерело, наближене до адміністрації, зазначило в коментарі для The New York Post, що захоплення острова є питанням не «або», а «коли», враховуючи його критичне значення для результату війни.

29 березня газета The Washington Post написала, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій у Ірані, і, якщо Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни.