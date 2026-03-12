Зруйнований унаслідок атаки США та Ізраїлю поліцейський відділок у Тегерані, 3 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Виправлено о 23:39. AP повідомило, що раніше некоректно передало заяву Нетаньягу, в якій йшлося про загибель одного високопоставленого іранського вченого-ядерника, а не про багатьох.

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Про це він повідомив на пресконференції у четвер, 12 березня, передає інформагентство Associated Press.

Нетаньягу також засудив нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Він назвавши його «маріонеткою Корпусу вартових ісламської революції», яка не може з’являтися на публіці.

Прем'єр звернувся до іранського народу, заявивши, що наближається момент «нового шляху до свободи», і Ізраїль стоїть поруч з ними.

«Але зрештою, це залежить від вас. Це у ваших руках», — сказав він.

Крім того, Нетаньяху заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану є спробою дати іранцям «простір, необхідний для виходу на вулиці».

12 березня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала удару по іранському об'єкту поблизу Тегерана. Там, за її даними, проводилися роботи над технологіями для створення ядерної зброї.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

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6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Тоді ж Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.