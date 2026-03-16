Ізраїль заявив про знищення космічного та супутникового центру Ірану в Тегерані

ЦАХАЛ каже, що будівлю в центрі Тегерана використовували для розробки військових космічних програм (Фото: REUTERS / Stringer)

Ізраїль заявив у понеділок, 16 березня, що знищив комплекс, який використовували іранські військові для розвитку космічних можливостей.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) каже, що будівлю в центрі Тегерана використовували для «розробки військових космічних програм», включаючи супутник Chamran-1, який Іран запустив у 2024 році.

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Фотографії, що поширюють в соціальних мережах, показують очевидні пошкодження Інституту космічних досліджень Тарашт у столиці країни.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. У результаті авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Його сина Моджтабу Хаменеї обрали наступником.

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У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

6 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, оскільки Вашингтон вимагає тільки безумовної капітуляції Тегерана.

10 березня глава Пентагону Піт Гегсет на брифінгу заявив, що США спрямують проти Ірану «найбільше винищувачів», щоб домогтися досягнення своїх цілей.

Агентство Bloomberg пише, що тиск на Трампа на третій тиждень операції проти Ірану посилюється. Однак Білий дім не інформує союзників про те, коли США мають намір закінчувати війну.