«Не триватиме вічно»: у НАТО заявили про «вікно можливостей» у війні в Україні

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з Росією . Однак воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Про це Шекеринська повідомила під час виступу на Конференції з питань відновлення України, передає видання Європейська правда.

Вона зазначила, що Україні вдалося переломити хід війни, і це видно не лише на полі бою, а й в ударах по Москві та Санкт-Петербургу.

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«Ми також бачимо це, аналізуючи поведінку Росії. Щоразу, коли вони бачать слабкість, саме тоді вони завдають удару. Вони націлюються на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, вони завдали удару по релігійному об'єкту, що входить до списку ЮНЕСКО. Тобто, після всіх тих похвал на адресу християнства та православ’я, вони в підсумку бомблять священне місце. Але це не є ознакою їхньої сили. Це ознака їхньої слабкості», — сказала Шекеринська.

Заступниця генсека НАТО підкреслила, що вікно можливостей відкрилося завдяки тому, що українці мають не лише мужність, а й винахідливість, досвід, нову стратегічну концепцію, а також отримали потрібну підтримку в певний момент.

Однак вона застерегла, що це вікно можливостей не є необмеженим у часі.

«Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах», — сказала Шекеринська.

24 червня заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє війну проти Росії.

Перед цим видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що під час саміту G7 президент США Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією далекобійних ударів України по Росії.

Своєю чергою журналісти The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляли, що очільник Білого дому у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

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Водночас 24 червня видання CNBC писало, що європейські аналітики вважають, що успішні атаки вглиб російської території й посилення тиску на окупований Крим можуть не лише змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.