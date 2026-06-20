«Брати» по соцтабору. Як непорозуміння з кордоном між Східною Німеччиною і Польщею у 1987-му ледь не спровокувало між ними війну

Командир постачання Некар Дітхарт Гац показує кульові отвори після того, як корабель був обстріляний п’ятьма снарядами з польського корвета, 16 червня 1987 року (Фото: Sven Simon/United Archives via Getty Images)

40 років тому озброєні автоматами Калашнікова прикордонники з НДР ледь не розстріляли команду польського навчального судна Навігатор. І все через топографічну помилку, якої у 1945-му припустилися Черчилль, Рузвельт і Сталін .

Незадовго до розпаду Радянського Союзу дві підконтрольні йому держави, які входили до країн Варшавського договору, опинилися за крок до відкритої збройної сутички. Причиною конфлікту стала суперечка за контроль над стратегічними шляхами у Балтійському морі. І хоча офіційно комуністичні уряди у Варшаві та Східному Берліні присягали одне одному у дружбі та збройній підтримці, ніхто не хотів поступатися власними інтересами.

Реклама

Насправді підстави для непорозуміння у Померанській затоці Балтійського моря заклалися ще у серпні 1945 року, відразу по закінченні Другої світової війни. Лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та СРСР визначили новий кордон Польщі на Потсдамській конференції. І, як виявилось згодом, зробили це досить недбало.

Президент Гарі Трумен (у центрі) розмовляє з радянським диктатором Іосіфом Сталіним (ліворуч) та британським прем’єр-міністром Вінстоном Черчиллем (праворуч), 17 липня 1945 рок / Фото: National Archives and Records Administration

Географічний абсурд

Вони провели сухопутну лінію поділу по річках Одер та Ниса-Лужицька, передавши полякам колишні німецькі портові міста Штеттін та Свінемюнде. Текст угоди детально описував сухопутний кордон, але політики не переймались тим, як саме Німеччина і Польща розділять між собою прибережні територіальні води у Балтійському морі.