Про це 13 березня повідомляє видання Politico з посиланням на два поінформованих джерела в Білому домі.

«Венс, який давно ставить під сумнів втручання США у справи інших країн, публічно виступав на захист операції Трампа проти Ірану. Однак чиновники Білого дому розкрили, що віцепрезидент заявляв про свою незгоду ще до ухвалення рішення — після місяців спекуляцій, що Венс набагато стриманіше ставиться до військових дій, ніж Трамп», — пише видання.

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За словами одного джерела Politico, Венс «скептично налаштований», «стурбований успіхом» і «просто виступає проти» війни США з Іраном.

Інше високопоставлене джерело видання в адміністрації Трампа було трохи відвертішим.

«Його (Венса — ред.) роль полягає в тому, щоб надавати президенту й адміністрації, знаєте, всі точки зору на те, що може статися, з різних сторін, і, знаєте, він це робить. Але щойно рішення ухвалено, він повністю підтримує його», — сказав він.

Як пише Politico, скептицизм Венса з приводу військових операцій США — добре відомий і сформувався на основі його досвіду служби в підрозділі морської піхоти в Іраку. Ба більше, як вважають у виданні, це в поєднанні з його більш стриманими виступами щодо успіхів операції «Епічна лють», підживлюють спекуляції про розкол між президентом США і його віцепрезидентом.

Два роки тому, будучи кандидатом у віцепрезиденти, Венс говорив подкастеру Тіму Діллону — «наші інтереси, я думаю, значною мірою полягають у тому, щоб не вступати у війну з Іраном», і що це стало б «величезним відволіканням ресурсів» і «дуже дорого обійшлося б нашій країні», нагадали в Politico.

«Це не вперше, коли Венс, схоже, розходиться з Трампом щодо військових дій США. Коли на початку минулого року США завдали бомбових ударів по хуситах, Венс написав у чаті Signal, який вважався секретним, іншим чиновникам адміністрації, що, на його думку, цей крок був „помилкою“. І це відбувається на тлі багаторічної документальної історії публічних висловлювань, у яких викладаються причини, через які війна з Іраном не в інтересах США», — повідомляє видання.

Джерело Politico, знайоме з думкою Венса щодо військової операції проти Ірану, сказало, що віцепрезидент вважав за необхідне наносити удари швидко, а будь-яка затримка може призвести до жертв серед американців — через можливий витік військових планів США.

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Водночас із моменту початку операції «Епічна лють» Венс публічно підтримував військові цілі президента США — не повторюючи водночас його тріумфальних заяв, як-от проголошення Трампа 11 березня з приводу того, що «ми виграли війну», підсумувало видання.

12 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своєму першому зверненні закликав народ до єдності та попередив, що Ормузьку протоку залишатимуться закритою як «інструмент тиску». Він також заявив, що всі американські бази в регіоні мають бути закриті, інакше їх будуть атакувати.

Інфографіка: NV

10 березня повідомлялося, що в Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке ослаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.