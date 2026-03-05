Дим піднімається після ударів Ізраїлю і США по Ірану, Тегеран, 2 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Центральне командування США звернулося до Пентагону з проханням направити більше офіцерів військової розвідки у свій штаб у Флориді для підтримки операцій проти Ірану протягом щонайменше 100 днів, але, найімовірніше, до вересня.

Про це в четвер, 5 березня, пише Politico.

У публікації зазначається, що це перший подібний запит адміністрації на залучення додаткових співробітників розвідки для участі у війні з Іраном. Також це ознака того, що Пентагон уже виділяє кошти на операції, які можуть тривати набагато довше, ніж первісний чотиритижневий термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом.

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Поспіх із залученням ресурсів і людей для підтримки зусиль, які зазвичай організовуються задовго до військових дій США, підкреслює, що команда Дональда Трампа не повною мірою передбачала масштабні наслідки війни, яку було розпочато спільно з Ізраїлем 28 лютого, зазначає Politico.

Видання також наводить коментар Джеральда Файєрштейна, колишнього високопоставленого американського дипломата, який займався питаннями Близького Сходу. На його думку, операція спонтанна і, ймовірно, «ніхто насправді не розумів і не вірив у неминучість військових дій».

«Складається враження, що вони прокинулися в суботу вранці і вирішили почати війну», — додав дипломат.

Пентагон також намагається направити в регіон більше засобів протиповітряної оборони, особливо компактних і недорогих систем протидії безпілотникам, пише Politico з посиланням на американського чиновника.

Атака, внаслідок якої загинули американські військовослужбовці, викликає особливу тривогу у військових планувальників, оскільки її було здійснено відносно недорогим БпЛА Шахед. США, у всякому разі зараз, використовують дорогі ракети для боротьби з дронами, вартість яких набагато нижча. В Ірану на складах перебувають тисячі таких БпЛА, і десятки з них уже прорвали наявні системи ППО, зазначає Politico.

Чиновники також вказали, що багато засобів протидії БпЛА, які Сполучені Штати могли б використати у відповідь, ще не застосовували в бойових діях, оскільки американські війська досі не стикалися з такою масштабною загрозою з боку дронів.

2 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на операцію в Ірані може знадобитися близько 4−5 тижнів.

«Спочатку ми припускали, що це займе 4−5 тижнів, але у нас є можливості вести атаки і набагато довше», — заявив Трамп.

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Він також спростував повідомлення ЗМІ, що він хоче завершити операцію «дуже швидко».

Раніше Трамп не виключив відправлення наземних військ до Ірану, якщо в цьому буде необхідність.

3 березня американський лідер заявив, що його країна має практично необмежений запас зброї, за допомогою якої Вашингтон має можливість «вічно» вести війни.

4 березня телеканал CNN з посиланням на співрозмовників повідомив, що Трамп наполягає, що готовий вести війну проти Ірану «вічно». Водночас уже через кілька днів після початку бойових дій у його оточенні посилюється занепокоєння через ризики затяжного конфлікту без чіткої кінцевої мети.

Сенат США, своєю чергою, не підтримав резолюцію, спрямовану на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа в операції проти Ірану. Ініціатива мала на меті перешкодити подальшому веденню війни проти країни.