Як війна Трампа з Іраном наблизила кінець нафти та газу й відкрила шлях електриці — BBC 7 квітня, 01:22 Електрифікація транспорту має прямий стосунок до нафтової кризи (Фото: Reuters)

Дональд Трамп не любить електромобілі та ненавидить вітряки. Він намагається заборонити зелену енергетику у США та всіляко підтримує американських нафтовиків. Проте саме його зусиллями зелене майбутнє може здобути остаточну перемогу над нафтогазовим минулим у всьому світі, пише Олексій Калмиков, BBC.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Усе тому, що війна Трампа з Іраном спровокувала нову енергетичну кризу, яка може затьмарити всі попередні. І поки що найкраще цю кризу переживають країни, які зробили висновки з попередньої, спричиненої вторгненням Росії в Україну, і вклалися в електромобілі та сонячну енергію.

Лідери «зеленої революції» — Китай та Євросоюз.

Китай — тому що він є світовою фабрикою, залежить від імпорту енергоресурсів і прагне енергетичної незалежності заради перемоги у боротьбі за світове економічне панування над Сполученими Штатами — найбільшим у світі виробником нафти і газу.

Євросоюз — бо він втратив найбільшого постачальника енергоресурсів — Росію, як тільки вона вирішила використати нафтогазові постачання для політичного та економічного тиску на Європу заради завоювання України.

Після нападу США на Іран ціни на газ у Європі зросли з 30 до 50 євро за мегават-годину, тоді як після російського вторгнення в Україну вони сягали 300 євро. А Китай не тільки не переплачує за газ і нафту, а й утричі перепродає російські партії зрідженого газу в Японію — тому що в нього достатньо енергії, незважаючи на світову кризу.

Усе завдяки відновлюваним джерелам — сонячним панелям, вітрякам та гідроелектростанціям. І революції в автотранспорті.

Скільки нафти економлять електромобілі

Китай дружно пересів на електромобілі та став їх головним експортером на планеті.

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Минулого року продаж електричних машин у Китаї зріс вчетверо порівняно з 2021 роком і перевищив продажі у всьому світі.

Електромопеди - двигун електрифікації автотранспорту в Азії / Фото: EPA

Електрифікація транспорту має прямий стосунок до нафтової кризи. Тільки за рахунок переходу на електромобілі світ загалом минулого року заощадив 2,7 млн барелів нафти на день, підрахували аналітики BloombergNEF. Загалом через чотири роки економія подвоїться, прогнозують вони.

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Для порівняння: через блокаду Ормузької протоки Іраном світ недорахувався 10−12 млн із 105 млн барелів нафти, які він споживав до війни. Іншими словами, якби війна з Іраном була одночасно з агресією Росії проти України, дефіцит був би ще суттєвішим, і ціни зросли б ще більше.

Можна подивитися на цю статистику з іншого боку: країни Заходу для компенсації нафтового шоку вирішили піти на безпрецедентний у сучасній історії розпродаж нафти зі стратегічних запасів. Заявлений обсяг інтервенцій — близько 3 млн барелів на добу протягом 4−5 місяців.

Якби не електромобілі, довелося б продавати рівно вдвічі більше, а це неможливо чисто фізично через обмеження експортної інфраструктури. А отже, нафта зараз коштувала б ще дорожче.

Прощання з газом

Китай пересідав на електромобілі та встеляв пустелю Гобі сонячними панелями з міркувань енергетичної безпеки, щоб менше залежати від імпорту нафти з Близького Сходу, а також із Росії, Австралії та США. Європа робила те саме, щоб позбутися російської нафтогазової залежності.

Однак поступово геополітичні міркування поступилися суто економічним: відновлювані джерела енергії стали дешевшими і доступнішими. Навіть без дотацій та субсидій вітряки, батареї та електромобілі виявилися привабливішими.

Сонячна ферма у пустелі Гобі / Фото: AFP

Від моменту спровокованої Росією енергетичної кризи 2021−2022 років сонячні батареї та вітряки подешевшали більш ніж на 20%, а їхня ефективність зросла. Зараз будувати та вводити їх у дію легше, швидше та дешевше, ніж вугільні, газові, гідро- і тим більше ядерні електростанції.

Оскільки спочатку вітряки та сонячні батареї були символом боротьби зі зміною клімату, більшість країн не поспішала із коштовним переходом на відновлювані джерела. Вони планували використати як перехідне паливо від брудного вугілля до чистого сонця та вітру природний газ — екологічніший, ніж вугілля.

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Нова війна Близькому Сході поставила цю стратегію під питання. Іран перекрив Ормуз, через який Катар постачав приблизно 20% всього природного газу на світовий ринок. Тепер колишні споживачі катарського газу знову палять вугілля, оскільки це єдине, чого вдосталь вдома і не потрібно імпортувати.

Однак загальна стратегія переходу до поновлюваних джерел не змінилася. Змінилася лише тактика.

«Минулої кризи постраждала в основному Європа, а цього разу все. Не виключено, що тепер багато країн вирішать пропустити перехідний газовий період і одразу перескочити до відновлюваних джерел енергії, зберігши при цьому вугілля в енергетичному балансі», — зазначає Енн-Софі Корбо з Колумбійського університету.

Хто заплатить: всі разом чи кожен окремо

«Висновок очевидний: країни, які замінили газову генерацію відновлюваними джерелами енергії, нині менш уразливі до зростання цін на нафту та газ», — пишуть експерти європейського дослідницького центру Bruegel.

Однак щойно «зелені» технології стали економічно привабливими, влада згорнула дотації, і перехід до відновлюваних джерел енергії сповільнився.

«Поки зростання цін на газ випереджало ціни на електроенергію в 2022 і 2023 роках, продаж теплових насосів по всій Європі зростав, після чого в 2024 і 2025 роках темпи зростання сповільнилися. І Єврокомісія згорнула план встановлення теплонасосів», — наводить Bruegel приклад того, як субсидії тануть у міру пом’якшення кризи.

Але прийшла нова напасть — війна на Близькому Сході. Вона повернула питання про держпідтримку до порядку денного.

«Нинішня енергетична криза цілком здатна затьмарити нафтовий шок 1970-х років, який став каталізатором переходу до альтернативних джерел енергії, — вважає колишній високопосадовець американського Білого дому Джейсон Бордофф з Колумбійського університету. — Але для цього потрібні реформи».

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Деякі країни вже оголосили подібність реформ, щоб надолужити відставання у «зеленій революції».

У Великій Британії, наприклад, досі були заборонені переносні сонячні панелі, які вільно продаються в Німеччині, Непалі та інших країнах. Панель вішається хоч на балконі, хоч на даху, включається до домашньої розетки та виробляє електроенергію, знижуючи загальне навантаження в мережі.

Тільки тепер, коли Іран закрив Ормузьку протоку і нафта з газом різко подорожчали, британська влада заворушилася і пообіцяла скасувати заборону й домовилася з супермаркетами, що ті завезуть і продаватимуть переносні сонячні панелі.