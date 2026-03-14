Атака по «енергоострову» Харк. Трамп заявив, що США завдали по Ірану «найпотужнішого удару в історії Близького Сходу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові здійснили « один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу», завдавши удару по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Про це він заявив у суботу, 14 березня, у соцмережі Truth Social.

«Кілька хвилин тому, за моїм наказом, Центральне командування Збройних сил США провело один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу та повністю знищило всі ВІЙСЬКОВІ об'єкти на острові Харк — „перлині“ Ірану», — написав Трамп.

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Харк — острів у Перській затоці, що належить Ірану. Адміністративно входить до складу провінції Бушир. На острові розташовано термінал експорту нафти, аеропорт і місто Харк. Через острів проходить значна частина всього іранського експорту нафти.

Водночас президент США зазначив, що «з міркувань порядності» вирішив не атакувати нафтову інфраструктуру острова.

«Однак, якщо Іран або хто-небудь інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному та безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення», — наголосив він.

Трамп також заявив, що під час його першого президентського терміну і нині він перетворив збройні сили США на «найсмертоноснішу, найпотужнішу та найефективнішу силу у світі».

«Іран НЕ має жодної можливості захистити те, що ми захочемо атакувати — вони нічого не можуть з цим вдіяти! Іран НІКОЛИ не матиме ядерної зброї, а також не матиме можливості загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу або, власне, усьому світу!», — написав він.

Президент США також закликав іранських військових «скласти зброю».

«Збройним силам Ірану та всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю та врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це небагато!», — зазначив Трамп.

13 березня Трамп заявив, що США планують завдати «дуже сильного удару» по Ірану протягом наступного тижня.

Американський президент, що Іран «зіткнеться з тривалим відновленням» після нещодавніх військових дій, і країні знадобляться «роки на відновлення», оскільки США вже завдали значної шкоди.

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Того ж дня глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілях в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

Гегсет заявив, що Сполучені Штати «знищують» іранські збройні сили, залишаючи їх без ППО, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.

За словами Гегсета, припинення іранської ядерної програми залишається «основною місією» Сполучених Штатів в цій військовій операції, і у них є «цілий спектр варіантів».

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

11 березня агентство Bloomberg повідомило, що здатність Ірану виробляти безпілотники Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю. Однак повністю виробництво не зупинилося, а певна кількість запасів ще залишається.