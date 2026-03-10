Трамп пригрозив Ірану «ударом у 20 разів сильнішим» у разі блокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдадуть «у 20 разів сильнішого» удару по Ірану у разі блокування постачання нафти через Ормузьку протоку .

Про це повідомляє CNN.

«Якщо Іран зробить що-небудь, що зупинить постачання нафти через Ормузьку протоку, Сполучені Штати Америки завдадуть йому удару, у двадцять разів сильнішого, ніж досі», — заявив Трамп.

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За його словами, США «знищать легко руйнівні цілі, що зробить практично неможливим відновлення Ірану», і що «смерть, вогонь і лють запанують над ними».

«Але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося», — додав Трамп.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

Згодом, 3 березня, агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Інфографіка: NV

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

9 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та її партнери готують оборонну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.