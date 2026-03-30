Трамп пригрозив підірвати та повністю знищити всі електростанції в Ірані, нафтові свердловини та острів Харк

30 березня, 15:37
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американський президент Дональд Трамп попередив, що у випадку, якщо угоди з Іраном не вдасться досягти або Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства, Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 30 березня.

Трамп каже, що США ведуть «серйозні переговори з новим і більш розумним режимом» щодо припинення військових операцій в Ірані.

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«Досягнуто значного прогресу, але якщо з якоїсь причини найближчим часом не буде досягнуто угоди, що, ймовірно, станеться, і якщо Ормузька протока не буде негайно „відкрита для бізнесу“, ми завершимо наше чудове „перебування“ в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харк (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не „торкалися“», — написав очільник Білого дому.

Президент США зазначив, що це буде «помстою за численних солдатів та інших людей, яких Іран знищив і вбив протягом 47 років панування терору старого режиму».

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26 березня Трамп сказав, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що США через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет та ядерної зброї.

29 березня у Тегерані та сусідньому місті Карадж пролунали потужні вибухи, які спричинили масштабні відключення світла.

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30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з «більшістю» з 15 пунктів плану завершення війни, який Вашингтон передав через Пакистан.

За даними CNN, план США передбачає зобов’язання Ірану не створювати ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану, обмеження оборонного потенціалу, припинення діяльності регіональних угруповань-проксі та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Дональд Трамп США Іран війна США в Ірані

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