Рютте висловив сподівання, що країни НАТО об'єднаються для підтримки Трампа в Ірані
Генсек НАТО Марк Рютте підтримав дії Трампа в Ірані (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що країни Альянсу об'єднаються, щоб підтримати дії президента США Дональда Трампа проти Ірану. Про це пише Politico в неділю, 22 березня.
«Я знаю лише те, що ми завжди об'єднуємося», — зазначив Рютте у програмі CBS Face the Nation.
Як повідомляє Politico, генсек НАТО послідовно підтримував американського лідера, навіть коли деякі провідні європейські країни висловлювали своє небажання допомагати Трампу у війні з Іраном.
20 березня президент США в соцмережі Truth Social у жорсткій формі розкритикував союзників по НАТО.
«Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не захотіли приєднатися до боротьби за запобігання появи Ірану, що володіє ядерною зброєю. Тепер, коли ця боротьба виграна з військового погляду, причому практично без будь-якої небезпеки для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки — простого військового маневру, який і є єдиною причиною високих цін на нафту», — написав Трамп.
Своєю чергою Рютте зазначив, що країнам потрібен був час, щоб підготуватись до військових дій.
«Я розумію розчарування президента тим, що це займає деякий час, але знову ж таки прошу про розуміння, оскільки країни мусили готуватися до цього, не знаючи про це», — наголосив генсек.
17 березня під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО.
Трамп також розкритикував союзників по НАТО за відмову допомагати у війні в Ірані. Він назвав Альянс "вулицею з одностороннім рухом", оскільки країни-члени «нічого не робитимуть для нас, зокрема, у скрутний час». Водночас американський лідер заявив, що США не потребують допомоги від союзників.
«Через те, що ми досягли такого військового успіху (в Ірані — ред.), ми більше не „потребуємо“ і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» — заявив Трамп.
14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.
17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова долучитися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла й Німеччина.
19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас у спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.
Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.
Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти й зрідженого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.