Рютте висловив сподівання, що країни НАТО об'єднаються для підтримки Трампа в Ірані

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив сподівання, що країни Альянсу об'єднаються, щоб підтримати дії президента США Дональда Трампа проти Ірану . Про це пише Politico в неділю, 22 березня.

«Я знаю лише те, що ми завжди об'єднуємося», — зазначив Рютте у програмі CBS Face the Nation.

Як повідомляє Politico, генсек НАТО послідовно підтримував американського лідера, навіть коли деякі провідні європейські країни висловлювали своє небажання допомагати Трампу у війні з Іраном.

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20 березня президент США в соцмережі Truth Social у жорсткій формі розкритикував союзників по НАТО.

«Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не захотіли приєднатися до боротьби за запобігання появи Ірану, що володіє ядерною зброєю. Тепер, коли ця боротьба виграна з військового погляду, причому практично без будь-якої небезпеки для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки — простого військового маневру, який і є єдиною причиною високих цін на нафту», — написав Трамп.

Своєю чергою Рютте зазначив, що країнам потрібен був час, щоб підготуватись до військових дій.

«Я розумію розчарування президента тим, що це займає деякий час, але знову ж таки прошу про розуміння, оскільки країни мусили готуватися до цього, не знаючи про це», — наголосив генсек.

17 березня під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО.

Трамп також розкритикував союзників по НАТО за відмову допомагати у війні в Ірані. Він назвав Альянс "вулицею з одностороннім рухом", оскільки країни-члени «нічого не робитимуть для нас, зокрема, у скрутний час». Водночас американський лідер заявив, що США не потребують допомоги від союзників.

«Через те, що ми досягли такого військового успіху (в Ірані — ред.), ми більше не „потребуємо“ і не бажаємо допомоги країн НАТО — ми ніколи цього не потребували… Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, ми не потребуємо допомоги ні від кого!» — заявив Трамп.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

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17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова долучитися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла й Німеччина.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас у спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти й зрідженого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.