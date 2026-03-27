Рубіо заявив, що війна з Іраном закінчиться протягом тижнів, а не місяців

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що війна в Ірані завершиться протягом тижнів, а не місяців.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

«У нас є цілі, і ми дуже впевнені, що знаходимось на межі їх досягнення», — зазначив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

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Рубіо заявив, що Іран може вирішити запровадити систему стягнення плати за прохід суден в Ормузькій протоці, але пізніше повідомив, що будь-яка постійна плата за прохід на цьому водному шляху буде «неприйнятною».

У відповідь на запитання про зв’язки між Москвою та Тегераном державний секретар заявив, що Росія не робить нічого для Ірану, що перешкоджало б військовим операціям США проти цієї країни або впливало б на них.

На запитання щодо можливості потенційного наземного вторгнення Сполучених Штатів в Іран Рубіо відповів: «Ми можемо досягти всіх наших цілей без наземних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу дій та можливості адаптуватися до непередбачених обставин, якщо вони виникнуть».

23 березня Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

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Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.