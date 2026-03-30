Іспанія закрила свій повітряний простір для літаків США, задіяних у війні в Ірані

Винищувач F-16 Fighting Falcon ВПС США приземляється на базі на Близькому Сході, 23 березня 2026 року (Фото: U.S. Air Force/Handout via REUTERS)

Іспанія закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в атаках на Іран . Цей крок виходить за межі попередньої відмови у використанні військових баз спільного керування.

Про це у понеділок, 30 березня, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає агентство Reuters.

«Ми не дозволяємо ні використання військових баз, ні використання повітряного простору для дій, пов’язаних з війною в Ірані», — сказала очільниця Міноборони.

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Журналісти зазначають, що іспанська газета El Pais першою повідомила цю новину в понеділок, посилаючись на військові джерела.

Закриття повітряного простору змушує військові літаки оминати Іспанію, яка є членом НАТО, на шляху до своїх цілей на Близькому Сході. Проте це не стосується надзвичайних ситуації, писало видання El Pais.

«Це рішення є частиною вже прийнятого урядом Іспанії рішення не брати участі та не робити внеску у війну, розпочату в односторонньому порядку та всупереч міжнародному праву», — заявив міністр економіки Карлос Куерпо в інтерв'ю радіо Cadena Ser, відповідаючи на запитання, чи може рішення про закриття повітряного простору Іспанії погіршити відносини зі Сполученими Штатами.

2 березня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що країна не приєднається до Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність до «пропорційних наступальних дій» у відповідь на атаки Ірану на країни Перської затоки та Кіпр. Іспанія також не дозволила США використовувати свої спільні з ними військові бази для ударів по Ірану.

Після цього американський президент Дональд Трамп сказав, що Вашингтон припинить усі торговельні операції з Іспанією.

Іспанський уряд відреагував на погрози Трампа припинити торгівлю з країною й закликав Вашингтон дотримуватися міжнародного права та домовленостей. Там наголосили, що Іспанія залишається надійним торговельним партнером і ключовим членом НАТО.

4 березня прем'єр Іспанії Педро Санчес засудив військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, згадавши негативні наслідки війни в Іраку. Він закликав до миру та дипломатії.