Глава МЗС Ірану підтвердив контакти зі США, однак заперечив початок переговорів

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що між Тегераном і Вашингтоном відбувається обмін повідомленнями, зокрема як напряму, так і через посередників. Однак він зазначив, що це не означає початку переговорів між сторонами.

Про це пише видання Al Jazeera.

Очільник іранського зовнішньополітичного відомства каже, що він і далі отримує повідомлення від Стіва Віткоффа, спецпредставника президента США Дональда Трампа, однак це не слід трактувати як переговорний процес між Тегераном і Вашингтоном.

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«Твердження про переговори з будь-якою стороною в Ірані не відповідають дійсності. Усі повідомлення передаються через Міністерство закордонних справ або отримуються ним, також існують контакти між спецслужбами», — заявив Арагчі.

Глава МЗС Ірану каже, що Тегеран не відповідав на 15-пунктний американський план і не передавав Вашингтону жодних власних ініціатив чи умов.

Арагчі розповів, що його країна досі не ухвалила рішення щодо можливих переговорів зі США і має застереження щодо них.

Він також додав, що Іран прийме лише повне припинення бойових дій у всьому регіоні, а не просто паузу.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори із США. Перед цим Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.

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30 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначені часові рамки операції проти Ірану і продовжують діяти в межах озвученого графіка.