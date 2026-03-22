Стало відомо, скільки США витратили на війну проти Ірану (Фото: REUTERS/Toby Shepheard)

США витратили на військову операцію проти Ірану вже понад 27 мільярдів доларів і ця сума продовжує зростати.

Про це повідомляє аналітичний портал Iran War Cost Tracker.

Розрахунок базується на даних Пентагону. При цьому перші шість днів війни обійшлися в 11,3 млрд доларів, а кожен наступний день — близько 1 млрд доларів.

Реклама

Однак в оцінку можуть не входити супутні витрати, включно з розгортанням сил і заміною техніки, тому фактична сума може бути вищою.

22 березня президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нібито «стерли Іран з лиця землі» і виконали свої військові цілі раніше графіка.

Інфографіка: NV

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ще в перший день операції звернувся до народу Ірану із закликом повалити режим аятол. Однак 10 березня видання The Times of Israel написало, що, за оцінками ізраїльських служб безпеки, падіння режиму в Ірані може зайняти до року.