Ізраїль планує воювати з Іраном ще щонайменше три тижні — речник ЦАХАЛу

Наслідки одного з ударів по Тегерану, 15 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Як заявив речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін, Ізраїль планує, що його кампанія проти Ірану триватиме ще щонайменше три тижні.

«У нас попереду тисячі цілей. Ми готуємо, у координації з нашими союзниками зі США, плани щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І у нас є глибші плани ще на три тижні після цього», — заявив Дефрін у коментарі CNN.

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Канал нагадав, що, за даними ЦАХАЛу, від початку іранської кампанії 28 лютого ізраїльські ВПС здійснили приблизно 400 хвиль ударів у західному та центральному Ірані, зосереджуючись на демонтажі інфраструктури та атаках на оборонні цілі.

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Ізраїльські чиновники стверджують, що США та Ізраїль вже завдали ударів по тисячах цілей з початку війни.

Дефрін також заявив, що Армія оборони Ізраїлю «працює не за секундоміром чи графіком, а радше для досягнення наших цілей», які полягають у «серйозному послабленні іранського режиму».

Речник ЦАХАЛу нагадав, що масована американо-ізраїльська атака проти Ірану підштовхнула Хезболлу в Лівані до участі в конфлікті, на відміну від їхнього рішення залишатися в тіні під час 12-денної війни минулого літа.



15 березня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

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Заява Райта прозвучала на тлі зростання цін на бензин у США внаслідок війни проти Ірану.

Війна проти Ірана

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

Виступаючи 11 березня на мітингу перед своїми прихильниками, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї воєнної операції проти Ірана. «Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — наголосив Трамп. The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

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В інтерв'ю для NBC News, яке вийшло 15 березня, Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни проти Ірану, оскільки «умови поки що недостатньо хороші».