«Кращого шансу не буде». Reuters дізналось, як Нетаньягу остаточно переконав Трампа розпочати війну проти Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом менш ніж за 48 годин до початку операції проти Ірану заявляв, що, можливо, ніколи не буде кращого шансу ліквідували аятолу Алі Хаменеї та помститися за попередні спроби Ірану вбити американського лідера у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 23 березня, посилаючись на джерела.

За словами співрозмовників, Нетаньягу був рішуче налаштований проводити операцію, до якої він закликав протягом десятиліть.

Реклама

Reuters пише, що і Трамп, і Нетаньягу знали з брифінгів розвідки, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та його соратники незабаром зустрінуться в резиденції в Тегерані, що своєю чергою зробить їх вразливими до удару.

На думку трьох джерел агентства, телефонна розмова Трампа та Нетаньягу стала каталізатором остаточного рішення американського президента віддати наказ про удар по Ірану.

Водночас, як повідомили співрозмовники, на момент розмови з ізраїльським прем'єром Трамп уже схвалив ідею розпочати військову операцію проти Ірану, однак ще не вирішив коли і за яких обставин.

Раніше Axios із посиланням на джерела також писав, що Нетаньягу і Трамп 23 лютого провели телефонну розмову, що стало вирішальним моментом, який дав старт війні з Іраном.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

21 березня Axios із посиланням на двох неназваних співрозмовників, знайомих із питанням, писав, що адміністрація Трампа почала перші обговорення того, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном. За словами джерел, в обговореннях беруть участь спецпосланник США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Читайте також: Трамп доручив Пентагону відкласти удари по енергетиці Ірану на пʼять днів

22 березня президент США висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Однак згодом доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході».

Реклама:

23 березня ізраїльське видання Ynet з посиланням на власні джерела серед влади Ізраїлю повідомило, що влада США хоче завершити війну проти Ірану до 9 квітня, проте представники режиму аятол заперечують факт переговорів із Вашингтоном — на тлі посилення бойової ситуації в регіоні.