Через війну проти Ірану Росія залишиться єдиним великим постачальником нафти до Китаю (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, чому війна в Ірані вплине на Росію лише позитивно.

«Якщо ми говоримо зараз, як це (війна США та Ізраїлю проти Ірану — ред.) вплине на Росію, то ми бачимо, що це на неї може тільки позитивно вплинути, тому що ціна на нафту буде зростати, газ блокується», — заявив Костенко в ефірі Radio NV.

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Він нагадав, що США вже відірвали від Китаю основного постачальника нафти — Венесуелу, а зараз намагається відірвати ще й Іран.

«І залишиться, по факту, одна Росія, яка має кордони, яку не так просто відірвати, і має свої інтереси, і може вже тоді диктувати навіть Китаю умови щодо постачання тих чи інших технологій їй або щодо непостачання тих чи інших технологій, наприклад, в Україну», — констатував нардеп.

Костенко додав, що, крім Венесуели, Ірану та Росії, нафту до Китаю постачали також країни Перської затоки, поставки з яких наразі заблоковані.

«І от зараз по факту глобально залишилася Російська Федерація, яка точно буде намагатися з цього максимальну вигоду взяти», — наголосив нардеп.

Зростання цін на нафту — головне

На відкритті торгів 9 березня вартість нафти вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель.

Таким чином ринок реагує на загрозу порушення логістики та постачання в регіоні Перської затоки, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки.

6 березня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив про зупинку виробництва вуглеводнів та попередив, що слідом за Катаром усі країни Перської затоки почнуть оголошувати форс-мажор. Це підштовхне ціни на нафту до $150 за барель та може обвалити світову економіку, писала FT.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters повідомляло, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

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Ормузька протока з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та зрідженого природного газу (до 20% глобальних постачань).