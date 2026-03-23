Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на даний момент неможливо спрогнозувати хід і завершення війни на Близькому Сході.

«Вся світова увага зараз прикута до ескалації на Близькому Сході. Швидкоплинність минулих воєн та їх систематична заангажованість у цьому регіоні породили безліч варіацій і фантазій. При цьому шоумени шукали свої ніші, економісти — свої, медіа, борючись з ШІ, вимальовували свої сценарії. Але, ймовірно, усі ці люди, — як політики, так і військові, що готувалися до минулої війни, — також дістали лекало минулої доблесті і вимірювали свою правоту. Вимушений усіх розчарувати. Сьогодні неможливо передбачити і спрогнозувати хід і варіанти закінчення і цієї війни», — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

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Він пояснив, що масштабні зміни, що відбулися на полях російсько-української війни, абсолютно змінили парадигму способів ведення війни і як наслідок — змінили і саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати.

«Сьогодні у відносно дешевий спосіб будь-яка країна може мати абсолютно несумісні з її економічним або демографічним положенням бойові можливості. Було б бажання і політична воля. Ось перше, що може бути ключовим у цьому, вже охопленому війною регіоні. Саме політична воля визначить подальшу долю цієї війни», — зазначив Залужний.

Війна США проти Ірану — останні новини

16 березня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

18 березня агентство Reuters писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість додаткового перекидання американських військ на Близький Схід на тлі війни з Іраном.

Серед обговорюваних завдань — забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

19 березня Трамп заявив, що не має наміру розгортати наземні війська на Близькому Сході.

«Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звичайно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська», — зазначив він.

До цього президент США заявляв, що не побоюється повторення «в'єтнамського сценарію», якщо буде розпочато наземну військову операцію в Ірані, однак зазначив, що така операція можлива тільки за дуже вагомих причин.

22 березня канал CNN повідомив, що рішення про те, чи продовжувати операцію в Ірані, стало для Трампа найскладнішим від моменту початку американських ударів по Ірану 28 лютого.

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Для багатьох союзників американського лідера у Вашингтоні відправка тисяч американських солдатів на Близький Схід означатиме якнайшвидше припинення їхньої публічної підтримки війни, зазначають автори матеріалу. І, судячи з усього, поставить під загрозу можливість адміністрації виділити додаткові сотні мільярдів доларів, які Білий дім запросить найближчим часом.

Однак для Дональда Трампа повне втілення його цілей і пом’якшення наслідків війни можуть вимагати введення військ США — ключового для його спадщини заходу, констатує CNN. Трамп не виключає такої можливості, але водночас намагається її применшити.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала прогнозовану, але водночас надзвичайно проблемну асиметричну відповідь з боку Тегерану: він фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку транспортується 20% світових поставок нафти.

22 березня Дональд Трамп заявляв, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше США завдадуть ударів по іранських електростанціях.

У відповідь Іран заявив, що якщо США атакуватимуть його енергетичну систему, він атакуватиме енергетичну і нафтову інфраструктуру країн Близького Сходу.

