Щоденні відеонарізки ударів США посилюють побоювання деяких союзників Трампа з приводу того, що він, можливо, не отримує повної картини війни проти Ірану, повідомили у NBC News (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Від початку війни США в Ірані військові чиновники щодня складають для президента Трампа двохвилинний відеоогляд , у якому зібрані кадри найбільших і найуспішніших ударів по іранських цілях за попередні 48 годин.

Про це 25 березня повідомляє телеканал NBC News із посиланням на трьох нинішніх і одного колишнього американського чиновника.

Один із них описав кожне щоденне відео для Трампа як серію кліпів, у яких «щось вибухає».

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«Добірка найкращих моментів бомбардувань іранського обладнання та військових об'єктів Центральним командуванням США — не єдиний пакет інформації, яку Трамп отримує про війну проти Ірану. Для нього також готують оновлені дані під час бесід із вищими військовими та розвідувальними радниками, іноземними лідерами та з новинних репортажів, сказали чиновники», — повідомляє NBC News.

Однак, як заявили джерела телеканалу, такі щоденні відеонарізки посилюють побоювання деяких союзників Трампа з приводу того, що він, можливо, не отримує — або не сприймає — повної картини війни проти Ірану, яка триває вже кілька тижнів.

«Двоє нинішніх і один колишній чиновник сказали, що ці відео також посилюють зростаюче невдоволення Трампа висвітленням війни в новинах. Трамп вказує на успіхи, показані в щоденних відео, щоб приватно ставити питання, чому його адміністрація не може краще впливати на громадську думку, і запитує помічників, чому ЗМІ не підкреслюють те, що він бачить на відео», — повідомляє NBC News.

Джерела телеканалу заявили, що американські військові не можуть інформувати Трампа про кожен удар по об'єктах Ірану — оскільки їх сотні щодня — і тому відібране відео, хоча й демонструє можливості США, не відображає повний масштаб бойових дій.

«Ми не можемо розповідати йому про все, що відбувається», — сказав один із чинних американських посадовців і зауважив, що брифінги Трампа зазвичай викликають позитивнішу реакцію в його помічників, коли вони зосереджені насамперед «на перемогах США».

Загалом же інформація, яку Трамп отримує про війну, як правило, наголошує на успіхах США, при цьому порівняно мало уваги приділяється діям Ірану, підсумувало джерело NBC News.

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24 березня видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що США і група регіональних посередників обговорюють можливість проведення мирних переговорів високого рівня з Іраном уже 26 березня, але все ще чекають відповіді від Тегерана.

Раніше ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США.

Видання підкреслює, що після того, як Трамп анонсував переговори, які можуть призвести до угоди, Іран спершу заперечував це. Однак телефонна розмова між іранським міністром і Віткоффом за участю Кушнера засвідчила інші обставини.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

25 березня агентство Associated Press повідомило, що режим аятол в Ірані висунув власну пропозицію щодо припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.