За інформацією джерела Ynet, завершення війни між США та Іраном до 9 квітня може дозволити Дональду Трампу отримати Ізраїльську премію (Фото: REUTERS/Kevin Lamarquе)

Про це повідомляє 23 березня ізраїльське видання Ynet з посиланням на власні джерела серед влади Ізраїлю.

Як заявило одне джерело, Вашингтон призначив 9 квітня цільовою датою для припинення війни проти Ірану — залишивши 21-денний термін для продовження бойових дій і переговорів.

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За інформацією джерела Ynet, переговори між Іраном і США мають відбутися наприкінці нинішнього тижня в Пакистані.

При цьому, як заявив співрозмовник видання, Білий дім не інформував владу Ізраїлю про свої контакти зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом.

Завершення війни до 9 квітня може дозволити Трампу відвідати Ізраїль у День незалежності країни (21 квітня — ред.), щоб отримати Ізраїльську премію, сказало джерело Ynet серед чиновників.

«Ізраїльські військові вважають, що навіть якщо бойові дії з Іраном триватимуть до цього моменту, Тегеран, імовірно, збереже стабільний темп ракетних обстрілів Ізраїлю, в середньому близько 10 запусків на день», — пише видання.

При цьому представники режиму аятол публічно відкинули перспективу переговорів зі США. Один із військових чиновників заявив іранським пропагандистам, що Тегеран «підготував сюрпризи на найближчі дні», які прояснять результат конфлікту зі США та Ізраїлем.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона сягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Зі свого боку, офіційний Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори зі США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

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Однак пізніше президент Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Як уточнив глава Білого дому, переговори відбулися в неділю, 22 березня, і в них брали участь його зять Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше ніяких воєн, ніякої ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав президент Трамп.