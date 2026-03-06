Спікерка Білого дому заявила, що лише Трамп буде вирішувати, коли Іран остаточно капітулює

За словами спікерки Білого дому Керолайн Левітт, США спільно з Ізраїлем уже знищили понад 50 лідерів іранського режиму — включно з аятолою Алі Хаменеї (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Про це 6 березня заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє телеканал CNN.

«Президент має на увазі, що коли він, як головнокомандувач Армією США, визначить, що Іран більше не становить загрози для Сполучених Штатів Америки та що цілі операції Епічна лють повністю досягнуті, тоді Іран фактично опиниться у положенні безумовної капітуляції, незалежно від того, чи заявить про це хтось з влади країни, чи ні», — сказала вона.

Реклама

За словами Левітт, США спільно з Ізраїлем уже знищили понад 50 лідерів іранського режиму — включно з аятолою Алі Хаменеї.

«Чесно кажучи. У Тегерані не так багато людей, які могли б про це (про капітуляцію — ред.) заявити, бо США та Ізраїль повністю знищили понад 50 лідерів колишнього терористичного режиму, включно з самим верховним лідером», — підсумувала вона.

Раніше 6 березня президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social і заявив, що з Іраном «не укладатимуть жодної угоди».

«З Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції!», — сказав глава Білого дому.

Крім того, Трамп наголосив, що після цього та обрання «великого і прийнятного лідера» США разом із «чудовими і дуже сміливими союзниками та партнерами» працюватимуть, щоб «повернути Іран із межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше».

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка дістала назву Рев лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Інфографіка: NV

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

Реклама:

У ніч на 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. Після цього Греція відправила на Кіпр фрегати і винищувачі F-16.

3 березня ізраїльські та американські ВПС вдарили по будівлі Ради експертів, яка відповідає за обрання нового аятоли.