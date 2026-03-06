«Жодної угоди». Трамп заявив, що очікує від Ірану безумовної капітуляції

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social у п’ятницю, 6 березня.

«З Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції!» — сказав очільник Білого дому.

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Він зазначив, що після цього та обрання «великого та прийнятного лідера» США разом з «чудовими та дуже сміливими союзниками і партнерами» працюватимуть, щоб «повернути Іран з межі знищення, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше».

«Іран матиме велике майбутнє. „Зробимо Іран знову великим (MIGA!)“», — заявив Трамп.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка отримала назву Рев лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Після серії ударів та вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Вранці 1 березня його загибель підтвердили і іранські державні ЗМІ.

Інфографіка: NV

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі Сполученими Штатами.

У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі. Після цього Греція відправила до Кіпру фрегати і винищувачі F-16.

3 березня ізраїльські та американські ВПС вдарили по будівлі Ради експертів, яка відповідає за обрання нового аятоли.