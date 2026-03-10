Трамп заявив, що війна з Іраном може скоро закінчитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може незабаром завершитися.

Про це Трамп сказав під час пресконференції у Флориді 9 березня, повідомляє CNN.

На запитання, чи очікує він завершення військової операції США протягом цього тижня або кількох днів, Трамп відповів: «Я думаю, що скоро».

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«Подивіться, у них немає нічого, включно з керівництвом. Насправді, існує два рівні керівництва, а насправді, як виявляється, навіть більше. Але два рівні керівництва зникли», — зазначив президент США.

Водночас він «розчарований» тим, що Іран призначив сина вбитого аятоли Алі Хаменеї, Моджтабу Хаменеї, новим верховним лідером.

«Я був розчарований, тому що ми вважаємо, що це призведе до ще більших проблем для країни. Тому я був розчарований їхнім вибором», — сказав Трамп.

При цьому лідер Білого дому відмовився говорити, чи є Моджтаба Хаменеї мішенню для вбивства.

«Це було б недоречно. Але, слухайте, я сам був мішенню для вбивства», — підкреслив він.

Трамп вважає, що США повинні брати участь у виборі наступного лідера Ірану.

«Ми хочемо брати участь. Ми вважаємо, що вони повинні призначити президента або главу держави, який зможе зробити щось мирним шляхом для змін», — додав американський президент.

Раніше високопоставлений іранський чиновник Камал Харазі заявив, що Тегеран готовий до тривалої війни зі США і продовжуватиме атаки на країни Перської затоки.

1 березня Трамп заявив, що війна з Іраном триватиме чотири тижні чи менше. Він додав, що відкритий до переговорів з іранцями, але не зміг сказати, чи відбудуться вони «скоро».