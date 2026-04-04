«48 годин до того, як на них впаде пекло». Трамп вимагає від Ірану укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку

Дональд Трамп наголосив, що в іранської влади є 48 годин, «перш ніж на них впаде пекло» (Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану лишається 48 годин на те, щоб укласти угоду або розблокувати Ормузьку протоку .

«Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — 48 годин, перш ніж на них впаде пекло» — заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Інфографіка: Скріншот Donald J. Trump via Truth Social

26 березня Трамп заявляв, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

МЗС Ірану назвало заяву очільника Білого дому «хибною та безпідставною».



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Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її Епічна лють, Ізраїль — Рев лева. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

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3 квітня США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.

1 квітня представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузьку протоку не буде відкрито через «безглузді виступи» президента Дональда Трампа і що цей водний шлях перебуває «під твердим контролем КВІР».

