«У них нічого не залишилося». Трамп заявляє, що війна з Іраном «практично завершена»

Президент США Дональд Трамп заявив, що у військовому сенсі у них нічого не залишилося (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

«Я думаю, що війна практично завершена. (…) У них немає флоту, немає засобів зв’язку, у них немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розкидані по всій території. Їхні дрони вибухають всюди, включно з місцями їхнього виробництва. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі у них нічого не залишилося», — сказав він.

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Журналістка CBS News також запитала президента Трампа, чи є у нього якесь послання для нового аятолу Ірану Мохтаба Хаменеї, на що той відповів негативно.

«У мене немає для нього жодного послання. Ніякого, абсолютно ніякого», — підсумував глава Білого дому.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму, яка дістала назву Рик лева в Ізраїлі та Епічна лють у США.

Інфографіка: NV

Після серії ударів і вибухів у столиці Ірану Тегерані та інших великих містах ізраїльські джерела повідомили про ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. Уранці 1 березня його загибель підтвердили й іранські державні ЗМІ.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

1 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Представник аятоли Хаменеї в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

6 березня Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди. Вашингтон очікує безумовної капітуляції близькосхідної країни.

Пізніше президент США заявив, що військова операція проти Ірану закінчиться тоді, коли той здасться або не зможе воювати.