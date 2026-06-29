США та Іран домовилися припинити взаємні атаки та провести зустріч у Катарі — Axios

За даними Axios, відновлення США та Іраном взаємних ударів було спричинене суперечливими тлумаченнями меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

За словами високопоставленого представника США, влада США та Ірану домовилися спільно припинити взаємні удари — обидві сторони планують зустрітися 30 червня в столиці Катару, місті Доха — щоб врегулювати суперечку щодо Ормузької протоки.

Про це 29 червня повідомляє видання Axios з посиланням на джерело серед американських високопосадовців.

Як зазначають журналісти, перемир’я США та Іран уклали лише 11 днів тому, але тепер воно перебуває під загрозою через відновлення ударів з обох сторін та публічно озвучений план президента Дональда Трампа «відновити війну та довести справу до кінця».

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За даними Axios, відновлення боїв було спричинене суперечливими тлумаченнями меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни — особливо його положень, що стосуються Ормузької протоки.

«Ми вирішили припинити всю кінетичну активність», — повідомив Axios високопоставлений чиновник США.

Інший американський високопосадовець заявив виданню, що і США, і Іран «наразі утримаються від дій» і що «судна (в Ормузькій протоці — ред.) можуть вільно пересуватися», оскільки технічні переговори між сторонами будуть продовжені.

За словами джерела Axios, обізнаного з ходом переговорів, спочатку їхній новий етап 30 червня мав відбутися у Швейцарії та бути присвяченим іранській ядерній програмі.

«Ескалація напруженості призвела до перенесення переговорів в інше місце та зміни їхнього фокусу на Ормузьку протоку. Очікується, що в переговорах візьме участь Нік Стюарт, який очолює американську технічну групу, як повідомили американський чиновник та джерело, обізнане з ситуацією», — пише видання.

У Білому домі поки що не відповіли на запит про коментар, підсумували в Axios.

Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту та скасовували санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

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25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило через Ормузьку протоку біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сінгапуру.

Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.

28 червня Збройні сили США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на триваючі атаки Тегерана проти комерційного судноплавства.

Того ж дня видання Axios повідомило, що напруженість між США та Іраном останніми днями наростала, а обмін ударами поставив під сумнів досить крихкий режим припинення вогню.

Видання, зокрема, зазначило, що в контексті ескалації останніх днів незрозуміло, чи відбудеться наступний раунд переговорів між технічними групами США та Ірану, який мав відбутися 30 червня у Швейцарії.

28 червня агентство Associated Press повідомило, що війська режиму аятол Ірану знову завдали ударів за допомогою дронів та ракет по Бахрейну та Кувейту — у відповідь на нові авіаудари США по іранських об'єктах. Мало того, офіційний Тегеран пригрозив «повним припиненням» переговорів про припинення війни.