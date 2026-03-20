«Не можна замінити Гітлера Гітлером». Нетаньягу заявив, що для зміни режиму в Ірані потрібна наземна операція

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що «Іран зазнає знищення», оскільки США та Ізраїль завдають ударів по його балістичних ракетах і ядерній програмі.

Про це повідомляє CNBC.

Він також додав, що для зміни режиму в Ірані необхідна наземна операція.

«Не можна замінити одного аятолу іншим. Не можна замінити Гітлера Гітлером», — заявив він під час прес-конференції.

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19 березня Нетаньягу заявив, що Іран більше не може збагачувати уран і не здатний виробляти балістичні ракети.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами глави Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на даному етапі укласти угоду щодо припинення війни проти Ірану, тому що «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня президент Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

19 березня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американська місія в Ірані, на його думку, «майже виконана» і може завершитися «дуже скоро».