Союзники США в Перській затоці, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, закликають американського президента Дональда Трампа продовжити війну проти Ірану, вважаючи, що Тегеран ще не достатньо ослаблений.

Про це у вівторок, 31 березня, пише Associated Press.

Зокрема вони вважають, що місячна кампанія авіаударів під керівництвом США не послабила Тегеран достатньо, повідомляють американські, регіональні та ізраїльські чиновники.

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В AP підкреслили, що на початку війни країни регіону нарікали, що їх не попередили про напад США та Ізраїлю і не врахували їхні попередження про катастрофічні наслідки для всього регіону. Тепер деякі з них намагаються переконати Білий дім, що це історичний шанс остаточно ослабити іранський режим.

Представники Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Бахрейну у приватних розмовах заявляли, що не хочуть завершення операції, доки в Ірані не відбудуться суттєві зміни в керівництві або доки країна не змінить свою поведінку.

Видання нагадало, що країни Перської затоки надають США бази та сили для ударів по Ірану, але не беруть участі у наступальних операціях. При цьому підтримка війни серед них різниться: Саудівська Аравія та ОАЕ найбільше наполягають на посиленні військового тиску, зазначили там.

За даними AP, особливо жорсткою є позиція ОАЕ, яка наполягає на наземному вторгненні, а також Кувейту та Бахрейну. Водночас Оман та Катар віддають перевагу дипломатичному вирішенню конфлікту.

Саудівська Аравія вважає, що припинення війни зараз не гарантує безпеки арабським сусідам Ірану, а остаточне врегулювання має включати нейтралізацію ядерної програми, знищення балістичних ракет, припинення підтримки союзних збройних угруповань і контроль над Ормузькою протокою.

За даними джерела видання, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман повідомив Білий дім про те, що подальше ослаблення Ірану відповідає довгостроковим інтересам регіону. Водночас саудівські чиновники наголошують на необхідності захисту громадян та критичної інфраструктури поки триває конфлікт.

31 березня The Wall Street Journal повідомив, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам, що готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо Ормузьку протоку так і не буде повністю відкрито.

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Напередодні прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначених часових рамок операції проти Ірану і продовжують діяти в рамках озвученого графіка.

