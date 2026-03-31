У Білому домі розповіли, коли може завершитися війна з Іраном

Трамп припустив, що угоди, швидше за все, не буде (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначені часові рамки операції проти Ірану і продовжують діяти в межах озвученого графіка.

Про це йшлося під час трансляції в Білому домі.

Під час спілкування з журналістами у Левітт уточнили, якими є орієнтовні строки завершення війни, з огляду на те, що президент США Дональд Трамп раніше говорив про чотири тижні, а держсекретар Марко Рубіо допускав ще два-три тижні.

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«Що стосується термінів, президент як верховний головнокомандувач і Пентагон завжди називали приблизний термін 4−6 тижнів… зараз у нас 30-й день. Тож порахуйте самі, скільки часу ще потрібно Пентагону, щоб повністю досягти цілей операції «Епічна лють», — сказала Левітт.

Також Левітт згадала, що Трамп ухвалив рішення про 10-денну паузу в ударах по електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі Ірану. За її словами, президент вважає це «унікальною можливістю» для іранського режиму укласти вигідну угоду зі США. Як зазначається, ця пауза триватиме до 6 квітня.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни в Ірані. В одному з інтерв'ю він сказав, що має намір захопити іранську нафту і не виключає встановлення контролю над островом Харг, який є ключовим експортним центром іранської нафти.



Водночас він заявив, що непрямі переговори між США та Іраном просуваються дуже добре, а домовленість може бути досягнута швидко.

Однак вже менш ніж за добу Трамп припустив, що угоди, швидше за все, не буде. На цьому тлі він пригрозив знищити всі електростанції, нафтові свердловини Ірану, а також острів Харг.