США та їхні союзники активізували боротьбу за відкриття Ормузької протоки , використовуючи літаки для знищення іранських військово-морських суден і вертольоти Apache проти іранських безпілотників, повідомляє The Wall Street Journal .

Видання зазначає, що якщо небезпеку вдасться знизити, США можуть спрямувати через протоку американські військові кораблі та зрештою супроводжувати судна, які входять до Перської затоки та виходять із неї.

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Однак США, ймовірно, знадобляться ще тижні, щоб ліквідувати іранську мережу засобів і сил, які дають Ірану змогу блокувати рух 20% світового експорту нафти та значних обсягів комерційного судноплавства через Ормузьку протоку, пише WSJ. Фактичне закриття протоки призвело до різкого зростання цін на нафту марки Brent вище 100 доларів за барель.

Генерал ВПС США Ден Кейн заявив, що штурмовики A-10, а також ударні вертольоти Apache здійснювали вильоти над протокою або біля південного узбережжя Ірану.

«Наразі літаки A-10 Warthog ведуть бойові дії на південному фланзі, завдаючи ударів по швидкохідних катерах в Ормузькій протоці», — заявив він журналістам у Пентагоні.

Як повідомив американський чиновник, літаки A-10 і Apache уже кілька днів знищують іранські швидкохідні катери, які переслідують торгове судноплавство в протоці.

Незважаючи на удари, вважається, що Іран, як і раніше, має величезний запас мін, крилатих ракет на вантажівках і сотні човнів.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати до року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

Виступаючи на мітингу перед своїми прихильниками, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану.

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«Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — наголосив Трамп 11 березня.

The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

В інтерв'ю для NBC News, опублікованому 15 березня, Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни проти Ірану, оскільки «умови поки що недостатньо хороші».