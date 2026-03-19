Як повідомили українські інструктори, їх вразило повідомлення, що країни Перської затоки запускають до восьми ракет-перехоплювачів за допомогою Patriot (Фото: www.war.gov)

Найсильніше члени групи з 201 українського фахівця, яких президент Зеленський направив за запитом США до Перської затоки , виявилися здивованими тим, як марнотратно американці збивають дешеві шахеди дорогими ракетами.

Про це йдеться в опублікованому 19 березня матеріалі британського видання The Times, журналісти якого поспілкувалися з українськими фахівцями з питань ППО.

«Україна має одну з найскладніших систем протиповітряної оборони у світі. Вона об'єднала системи радянської епохи і НАТО, створивши багаторівневий підхід, що включає складні засоби радіоелектронної боротьби, винищувачі, вертольоти, ЗРК Patriot, перехоплювачі-дрони і прості кулемети мобільних груп», — пише видання.

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Як розповів The Times український офіцер, він був здивований, коли почув, що країни Перської затоки запускають до восьми ракет-перехоплювачів за допомогою Patriot (кожна вартістю понад $3 млн) — по одній цілі, зокрема й для ураження в десятки разів дешевших дронів.

Як заявили українські фахівці, завдяки досвіду, накопиченому у війні проти Росії, вони навчилися використовувати не більше однієї або двох таких ракет для збивання російських балістичних ракет. Ба більше, дані про роботу українських екіпажів Patriot були передані західним союзникам.

Однак, як видно з інформації про бої в Перській затоці, США та їхні союзники, схоже, не звернули уваги на ці складні розрахунки.

«Я не розумію, чим вони займалися, на що вони дивилися протягом чотирьох років, поки ми воювали», — сказав український офіцер.

На його думку, «часто вони [США та їхні союзники — ред.] стріляли бездумно».

«Наприклад, вони використовували ракети SM-6 — запускали з кораблів. Це дуже хороша ракета-перехоплювач. Він коштує близько $6 млн. І вони використовували її, щоб збити шахед ціною $70 тисяч», — сказав офіцер.

Крім того, як повідомили українські інструктори виданню, їх вразила нездатність США і союзників приховувати свої радари від ворога.

Як заявив високопоставлений український офіцер, Ірану вдалося вразити американський радар попередження AN/FPS-132 (вартістю $1 млрд), а також принаймні один радар для систем ППО висотного перехоплення (THAAD), кожен з яких коштує приблизно $300 млн. Причому всі три радари було добре видно на загальнодоступних супутникових фото.

«Протягом двох місяців вони стояли точно на тому ж місці. Потім прилетіли шахеди. Три шахеди вартістю близько $70 тисяч кожен. І все», — сказав український топофіцер.

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У боротьбі з російськими окупантами українські військовими стали майстрами маскування та маневрування — особливо коли йдеться про їхні системи ППО, пише видання.

«Вони навчилися, коли, де і як їх розгортати — після того, як на початку війни були допущені болючі помилки. Тепер вони хочуть поділитися цими уроками з американцями», — підсумував він.

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2 березня агентство Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський пропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

11 березня телеканал CNN, посилаючись на слова представника західної розвідки, повідомив, що Росія допомагає Ірану використовувати передові тактики використання безпілотників, отримані у війні проти України, для ураження цілей США і країн Перської затоки на Близькому Сході.