«Супердержава дронів». Україна має шанси стати несподіваним переможцем у війні США з Іраном — The Telegraph

31 березня, 06:19
На думку історика Пітера Каддік-Адамса, українці продемонстрували «геніальну здатність» працювати з обмеженими ресурсами — насамперед, в плані дронів (Фото: Птахи Мадяра)

На думку історика Пітера Каддік-Адамса, українці продемонстрували «геніальну здатність» працювати з обмеженими ресурсами — насамперед, в плані дронів (Фото: Птахи Мадяра)

Україна має шанси стати несподіваним переможцем у війні, яку президент США Дональд Трамп веде проти режиму аятолл в Ірані.

Таку думку висловив британський історик Пітер Каддік-Адамс у колонці, опублікованій 30 березня для видання The Telegraph.

Він, зокрема, вважає, що Україна за роки війни з країною-агресором Росією стала просунутою — технологічно і у військовий спосіб — насамперед, отримавши безцінний досвід роботи з дронами, який тепер так затребуваний у всьому світі.

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«На мій погляд, є всі підстави вважати, що нинішня війна в Перській затоці принесе більше користі Україні Володимира Зеленського, ніж Росії Володимира Путіна. Щоб зрозуміти чому, важливо усвідомити, чого навчилася сама Україна за останні чотири роки російського вторгнення», — вважає Каддік-Адамс.

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На його думку, українці продемонстрували «геніальну здатність» працювати з обмеженими ресурсами.

«Дрони колись вважалися далеким майбутнім війни, але ці літаючі чортенята насправді виявилися теперішнім. Українські генії-програмісти досягли того рівня, коли уроки, витягнуті з ранкових сутичок, враховуються в проєктах, що розробляються в другій половині дня, — в умовах найінтенсивнішої у світі атмосфери тестування продукції», — вважає Каддік-Адамс.

Історик пише, що Україна з амбіціями виробляти до 10 млн БПлА на рік (набагато більше, ніж 3-мільйонні плани Китаю), схоже, готова домінувати на світовому ринку «як супердержава дронів».

NV
Інфографіка: NV
NV
Інфографіка: NV

«І замість того, щоб бути рабами існуючої повітряної доктрини, українські оператори дронів розробили свою власну», — пише історик.

Фахівець додав, що впродовж десятиліть країни Перської затоки вкладали сотні мільярдів доларів у звичайні військові засоби, які закуповують як у Росії, так і в Заходу, — тільки для того, щоб опинитися у владі недорогої зброї, здатної загрожувати НПЗ, опріснювальним установкам або авіабазам, а також знищувати радіолокаційні комплекси вартістю в мільйони доларів або військові кораблі.

Як стверджує Каддік-Адамс, у Києва тепер достатньо свободи дій, щоб послабити експортний контроль і дозволити українським технологіям «приносити тверду валюту і добру волю».

«Хоча президент Дональд Трамп відкинув цю ідею, заявивши, що його Сполучені Штати не потребують допомоги Україні, президент Володимир Зеленський нещодавно направив групи військових спеціалістів у відповідь на прохання країн Перської затоки, які піддаються атакам з боку Ірану», — пише історик.

Як пише Каддік-Адамс, країни Близького Сходу уважно стежать за «боротьбою на закривавлених землях України», особливо за досягненнями командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

«Вони (близькосхідні країни — ред.) бачили, як під час наступальних операцій, поодинці або в роях, дрони Зеленського можуть нести бойові частини або бомби вагою до 250 кг, водночас уже розробляються плани зі створення безпілотних апаратів, здатних долати відстань до 2 тисяч кілометрів», — вважає він.

Гроші більше не дорівнюють силі, адже технології Києва продемонстрували, що десятки тисяч доларів можуть в одну мить знищити мільярди, підсумував Каддік-Адамс.

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26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня президент Зеленський повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

«Ми домовляємося про стратегічну співпрацю в напрямку miltech і в інших. Ми говоримо про 10-річні договори — це взаємна допомога. Нас цікавить антибалістична діяльність, у нас є виклики, пов’язані з енергетикою, з дизелем тощо», — розповів глава української держави.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   війна США в Ірані БПЛА атака дронами Володимир Зеленський

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