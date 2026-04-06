Трамп заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і вона може настати вже завтра

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже у вівторок.

Про це він сказав на пресконференції в понеділок, 6 квітня, передає CNN.

«Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути завтрашньою», — зазначив президент США.

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Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ та „День мосту“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.