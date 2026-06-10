«Тепер їм доведеться за це заплатити». Трамп заявив, що Іран «занадто довго вів переговори про мирну угоду»

Як заявив президент США Дональда Трамп, «Іран тільки й робить, що балакає, але ніяких дій не робить» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що, якщо «Іран занадто довго вів переговори про мирну угоду», то «повинен за це заплатити».

Відповідне повідомлення глава Білого дому опублікував 10 червня у своїй соцмережі Truth Social.

«Іранські збройні сили перебувають у повному й абсолютному хаосі. Більша їх частина, наприклад ВМС і ВПС, уже практично не існує — вони зазнали повної поразки. Іран тільки й робить, що базікає, але жодних дій не робить. „Хуліган Близького Сходу“ мертвий! Вони занадто довго тягнули з укладенням угоди, яка була б для них вигідною, і тепер їм доведеться за це заплатити!», — написав президент Трамп.

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8 червня американська газета The New York Times повідомила, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий вертоліт армії США Apache. Інцидент стався на тлі нещодавньої ескалації в регіоні, коли Іран та Ізраїль обмінялися ударами 7−8 червня.

9 червня речник Центрального командування США капітан Тімоті Гокінс заявив, що морський дрон американських ВМС виявив і врятував двох членів екіпажу після аварії гелікоптера Apache біля узбережжя Оману.

Пізніше американські офіцери зазначили, що військовослужбовців вдалося врятувати приблизно за дві години, їхній стан стабільний.

Потім президент США Дональд Трамп підтвердив, що американський ударний вертоліт AH-64 Apache був збитий Іраном.

«Мені щойно повідомили представники наших збройних сил, що минулої ночі іранці збили один із наших надсучасних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. У гелікоптері перебували двоє пілотів, обидва вони живі й неушкоджені. Однак Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад», — написав він у своїй соціальній мережі Truth Social.

Пізніше телеканал CNN з посиланням на власні джерела серед чиновників США заявив, що американський бойовий вертоліт Apache поблизу Ормузької протоки був збитий іранським безпілотником типу шахед.

У ніч на 10 червня війська США провели серію ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявляли, що операція стала відповіддю на збиття Apache.

Потім представники Корпусу вартових ісламської революції заявили, що атакували дронами кораблі П 'ятого флоту США в Бахрейні — удари нібито завдали рано вранці 10 червня.