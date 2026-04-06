Трамп заявив, що забрав би іранську нафту, і назвав дурними американців, які не підтримують війну

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами під час великоднього свята Easter Egg Roll у Білому домі 6 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би «забрати в Ірану нафту», а також назвав «дурними» тих американців, які не підтримують війну Штатів проти іранського режиму.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в понеділок, 6 квітня.

Він також зазначив, що американці хотіли б, аби війна США проти Ірану завершилась.

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«Якби я міг вибирати, що б я хотів зробити? Забрати нафту, бо вона там просто лежить і чекає, щоб її забрали. На жаль, американський народ хотів би, щоб ми повернулися додому. Якби це залежало від мене, я б забрав нафту», — заявив Трамп.

Він також заявив, що ті американці, які не підтримують війну США проти Ірану, — «дурні».

«Вони дурні, адже мета війни полягає в тому, щоб Іран не мав ядерної зброї», — сказав Трамп.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни із США та Ізраїлем, у межах якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Дональд Трамп також не підтримав документ.

5 квітня він висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Трамп різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по об'єктах інфраструктури Ірану "ворота пекла" відкриються вже для США та Ізраїлю.

За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.