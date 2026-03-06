Трамп заявив, що Іран «втратив все», а наземне вторгнення США буде «марною тратою часу»

Про це у п’ятницю, 6 березня, пише Sky News.

Зокрема він назвав слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про готовність військових США до наземного вторгнення «пустою заявою» і додав, що сам наразі про це не думає.

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«Це марна трата часу. Вони втратили все — свій флот та все, що могли втратити», — сказав Трамп.

Він також зазначив, що військові США мають достатньо ресурсів для продовження ударів.

«У нас величезні запаси боєприпасів, чого люди не розуміють. Ми маємо найбільші запаси за всю історію. Ми маємо багато запасів в інших країнах», — додав американський президент.

Крім цього, Трамп заявив, що після загибелі Алі Хаменеї США хочуть впливати на призначення нового лідера Ірану.

«Ми хочемо, щоб у них був хороший лідер. У нас є люди, які, на мою думку, добре з цим впоралися б», — підкреслив він.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

