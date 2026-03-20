«Боягузи, ми це запам’ятали». Трамп розізлився на союзників по НАТО, які не захотіли приєднуватися до війни проти Ірану

Президент Дональд Трамп у жорсткій формі розкритикував союзників США по НАТО — зокрема за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

Відповідний допис глава Білого дому опублікував 20 березня у своїй соцмережі Truth Social.

«Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не захотіли приєднатися до боротьби за запобігання появи Ірану, що володіє ядерною зброєю. Тепер, коли ця боротьба виграна з військового погляду, причому практично без будь-якої небезпеки для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки — простого військового маневру, який і є єдиною причиною високих цін на нафту», — гнівно написав президент Трамп.

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Ба більше, глава Білого дому назвав союзників США зі складу Альянсу «боягузами».

«Для них це так просто, з таким невеликим ризиком. Боягузи — і ми це запам’ятали!» — пригрозив президент США.

17 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Водночас він запевнив, що Франція буде готова приєднатися до місій супроводу кораблів, коли ситуація на Близькому Сході «заспокоїться».

Того ж дня президент Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

Інфографіка: NV

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю агентству Reuters заявила, що багато європейців намагалися переконати США та Ізраїль не починати війну проти Ірану. Вона зазначила, що Євросоюз залишається союзником США. Однак останнім часом об'єднання не зовсім розуміє кроки Вашингтона.