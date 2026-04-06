Трамп пояснив свій допис, в якому закликав Іран «відкрити й***ну протоку», погрожуючи знищити електростанції

Президент США Дональд Трамп знову наголосив, що режим аятол в Ірані «не повинен володіти ядерною зброєю» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп заявив, що використовував нецензурну лексику у своїй соцмережі та погрожував завдати ударів по мостах і енергетичних об'єктах в Ірані — всього лише, «щоб донести свою думку».

Таку заяву глава Білого дому зробив 6 квітня під час великоднього катання яєць, повідомляє британська газета The Guardian.

Президент США знову наголосив, що Іран «не повинен володіти ядерною зброєю» і що кампанія американських бомбардувань триватиме, оскільки режим аятол «просто не хоче здаватися» і капітулювати.

Реклама

«Якщо вони цього не зроблять, у них не залишиться ні мостів, ні електростанцій, ні чого-небудь іншого», — підсумував глава Білого дому.

Крім того, президент Трамп назвав пропозицію про 45-денне перемир’я з Іраном «значним кроком», але зазначив, що цього «недостатньо», повідомляє американський телеканал CNN.

«Вони висунули пропозицію, і це важлива пропозиція. Це значний крок. Цього недостатньо, але це дуже значний крок. Вони зробили — зараз ведуть переговори, і вони зробили дуже значний крок. Подивимося, що буде далі», — підсумував глава Білого дому.

4 квітня Трамп поставив Ірану 48-годинний дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

У відповідь у Тегерані заявили, що в разі подальших атак на інфраструктуру «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.

5 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social звернувся до режиму аятол Ірану — і з використанням нецензурного вислову зажадав, щоб Тегеран відкрив Ормузьку протоку для судноплавства.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ і „День моста“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або будете жити в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав глава Білого дому.

Крім того, в інтерв'ю The Wall Street Journal президент Трамп пригрозив знищити всі іранські електростанції, якщо лідери країни не погодяться відкрити Ормузьку протоку до вечора 6 квітня.

«Якщо вони не візьмуть на себе зобов’язання, якщо вони захочуть тримати його закритим, вони втратять кожну електростанцію і всі інші заводи, які в них є в усій країні», — заявив президент США.