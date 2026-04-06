США відправили зброю протестувальникам в Ірані, але ті її не отримали: Трамп назвав причину

6 квітня, 19:58
Президент США Дональд Трамп висловився щодо зброї, відправленої іранським протестувальникам (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп висловився щодо зброї, відправленої іранським протестувальникам (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Дональд Трамп заявив, що США відправили партію зброї, яка мала потрапити до протестувальників в Ірані, проте так до них і не дісталася — через несумлінних посередників, ймовірно, курдських.

Таку заяву глава Білого дому зробив 6 квітня, виступаючи перед журналістами під час великодніх заходів, повідомляє проєкт Clash Report.

«Ми відправили певну кількість зброї; вона мала потрапити до народу Ірану. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її відправляли, залишили її собі. Я дуже розсерджений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну», — сказав президент Трамп.

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https://twitter.com/clashreport/status/2041176455304855898
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Раніше, увечері 5 квітня, президентДональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що США намагалися таємно озброїти іранських протестувальників через курдських посередників за кілька тижнів до початку нинішньої війни - навіть коли Вашингтон вів переговори з Тегераном.

«Ми відправили протестувальникам зброю, і її було багато», — сказав глава Білого дому і додав, що вважає, що «курди залишили цю зброю собі».

При цьому представники курдів заперечують отримання американської зброї для озброєння іранських повстанців.

Зокрема, високопоставлений діяч озброєної Партії вільного життя Курдистану (PJAK) Сіаманд Моеіні спростував цю заяву Трампа в коментарі виданню Middle East Eye.

«Наскільки я знаю, ми, як PJAK, нічого не отримували. Що стосується інших, я не можу відповісти», — сказав він.

В аналогічному ключі для видання висловилася і координаторка з міжнародних відносин Партії свободи Курдистану (PAK) Хана Язданпанах. Вона, зокрема, заявила, що у них, як і раніше, є «старі автомати Калашникова, з якими ми п’ять років боролися з ІДІЛ, і зброя, яку вони кинули після своєї поразки».

«Наразі ми не отримали жодної зброї від США», — підсумувала Язданпанах.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   Іран Протести Курди війна США в Ірані

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