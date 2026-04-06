Країни, які працюють над завершенням війни в Ірані, розробили план припинення вогню терміном на 45 днів , однак американський президент Дональд Трамп не підтримав документ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Проєкт угоди надіслали Вашингтону та Тегерану. Його розглядають як останню спробу зупинити повномасштабні удари США по іранській енергосистемі та критичній інфраструктурі.

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Посадовець Білого дому дому підтвердив отримання документа, однак наголосив, що Трамп не схвалив його.

«Це одна з багатьох ідей», — сказав чиновник, додавши, що військова операція США в Ірані триває повним ходом.

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Очікується, що Трамп виступить з приводу війни 6 квітня о 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

CNN пише, що Пакистан, Єгипет та Туреччина виступали посередниками між двома воюючими країнами, але непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня, і робота над організацією особистої зустрічі, здається, припинилася.

5 квітня Трамп висунув новий ультиматум Ірану, давши Тегерану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. Він різко висловився та пригрозив завдати ударів по електростанціях та мостах Ірану, якщо не буде угоди.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.